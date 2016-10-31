"Киборг" рассказал об аде в Донецком аэропорту: "один день нас поджигают, другой – душат газом" (видео)

Как сообщает 5.ua, боец за бои в Донецком аэропорту получил две государственные награды – орден "За мужество" и медаль "Защитнику Отечества".

Читайте такжеМинобороны показало мотивирующие видео с призывами пополнять ряды контрактников в ВСУ

Согласно сообщению, сейчас "киборг" первокурсник Академии сухопутных войск имен Петра Сагайдачного и находится во Львове, где изучает саперное дело, чтобы снова вернуться на фронт и защищать Родину.

По его словам, он никогда не мог себе представить, что возьмет в руки оружие. Однако 2014 года ушел добровольцем на фронт.

"Я с армией никогда связан не был. Срочную службу не проходил, постоянно игнорировал армию и никогда не понимал тех людей, которые служат. Когда война пришла в мой дом, я взял оружие и пошел его защищать", – рассказал Гребенюк.

От собратьев боец получил позывной "Грешник". Боец служил в составе отдельного 74-го разведбатальйона на разных позициях на фронте. Больше всего ему запомнился ад Донецкого аэропорта.

"Один день нас поджигают, но мы не сдаемся. Второй день нас душат газом. Были такие моменты, что ломали карточки, стирали все "смс-ки" и ломали телефоны. Было такое, что стоишь под потолком, а из него капает. Язык высунул и ловишь те капли, потому что пить хочется хотя бы что-то, а оно со вкусом духов, потому что на втором этаже был парфюмерный магазин", – рассказывает о войне Гребенюк.

В Донецком аэропорту боец был три ротации. После последней боевики взорвали терминал. Тогда погибли трое его собратьев.

Во время защиты Донецкого аэропорта боец четыре раза был контужен. За оборону аэропорта получил две государственные награды: орден "За мужество" и медаль "Защитнику Отечества". Демобилизовался он в апреле 2016 года и гражданским пробыл недолго. Осенью поступил в Академию сухопутных войск во Львове.