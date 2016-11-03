Украина хочет на Донбасс полицейскую миссию ОБСЕ численностью 18-20 тысяч человек - спецпредставитель Германии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции в Киеве специальный представитель Федерального правительства Германии по вопросам председательства в ОБСЕ в 2016 году и координатор межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства» Гернот Эрлер.

Как отметил Эрлер, украинский президент Петр Порошенко после встречи лидеров «нормандской четверки» в Берлине, которая состоялась 19 октября, «высказался относительно этой полицейской миссии, но это не было на переднем плане переговоров в Берлине».

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«Вы знаете, наверное, тоже, подтекст - такая полицейская миссия должна обезопасить местные выборы и обеспечить безопасность. Вопрос заключается в том, кто должен получить такое поручение, или мандат, и каким образом можно достичь консенсуса, по-другому невозможно. Если нет консенсуса между украинской и российской сторонами, а также руководителями сепаратистов, так это не сработает, тогда, так сказать, местные выборы не смогут состояться», - подчеркнул Эрлер.

В этой связи он сказал, что, к сожалению, мнения расходятся слишком далеко.

«Что интересно, Украина уже длительное время выступает за полицейскую миссию в рамках ОБСЕ, но это не так просто. Никогда еще не было такой вооруженной миссии ОБСЕ, и все 57 стран-участниц ОБСЕ должны согласиться с таким предложением. Украина исходит от 18 до 20 тысяч человек в этой вооруженной миссии», - заявил Эрлер.

При этом он сказал, что ранее было потрачено много времени, «пока мы смогли предоставить 700-800 наблюдателей от ОБСЕ (Специальной мониторинговой миссии), и странам это дается не легко, предложить квалифицированных людей».

«Можем представить, насколько это будет трудно, если на самом деле дойдет до такого порядка величины, насколько это будет трудно найти людей, которые были бы соответственно подготовленными», - завил он.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что лидеры стран «нормандского формата» утвердили немецкие и французские предложения относительно основных критериев «дорожной карты» выполнения Минских соглашений. Также, по словам президента Украины, Россия поддержала необходимость размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.