Боевики «ЛНР» ввели таможенный сбор за въезд на оккупированную территорию Луганской области. Об этом сообщает ЛИЦ (Луганский информационный центр).

Отмечается, что главарь боевиков Игорь Плотницкий подписал соответствующий «документ».

«Таможенными сборами являются обязательные платежи, взимаемые исполнительным органом государственной власти «Луганской народной республики» за совершение им действий, связанных с таможенным оформление товаров и предметов, взиманием единого сбора с транспортных средств, которые въезжают на таможенную территорию «Луганской народной республики», - говорится в «документе».

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Согласно сообщению для грузопассажирских автомобилей с товаром таможенный сбор составляет 2 евро. Для автобусов с количеством мест от 10 до 30 мест включительно будет собираться по 2 евро за каждое транспортное средство. Для автобусов с количеством мест более 30 и грузовых автомобилей до 20 тонн плата составляет 5 евро.

Кроме того, для грузовых автомобилей с / или без прицепов и тягачи с / или без полуприцепов общим весом свыше 20 тонн до 60 тонн, а также от от 60 тонн (за каждые следующие 10 тонн дополнительно) плата на «таможне» составляет 10 евро.

Для железнодорожных вагонов, контейнеров на железнодорожной платформе - 2 евро за каждое транспортное средство.

«С физических лиц не взимается таможенную пошлину при временном ввозе автомобиля для личного пользования. Если ввозимые товары предназначены для служебного пользования дипломатическими и консульскими представительствами иностранных государств. Таможенные пошлины также не взимаются при ввозе товаров и других предметов, которые будут переданы в собственность государства», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий приступил к очередному этапу установления "личной диктатуры" в "ЛНР".

Координатор группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тимчук сообщил, что "народной раде республики" поступил на рассмотрение разработанный по указанию Плотницкого" законопроект о парламентском контроле", которым закрепляется право депутатов выражать недоверие руководителям органов исполнительной власти ЛНР".