Главарь "ЛНР" начал новый этап установления "личной диктатуры" - ИС

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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Он утверждает, что в "народный совет республики" поступил на рассмотрение разработанный по указанию Плотницкого "законопроект о парламентском контроле", которым закрепляется право "депутатов" выражать недоверие руководителям "органов исполнительной власти ЛНР".

"Таким образом, при нынешней полной подконтрольности "народного совета ЛНР" Плотницкому, последний пытается усилить свое влияние на развитие ситуации в "республике" без согласований с "российскими кураторами" на уровне руководителей отдельных "госструктур", - отметил Тымчук.