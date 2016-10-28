Террориста "Моторолу" ликвидировали по распоряжению Путина - российский политолог

Об этом в интервью ONLINE.UA рассказал российский политолог, ученый и публицист Андрей Пионтковский.

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"Если бы был только один "Моторола", то я бы выбирал между украинскими и российскими спецслужбами. Но это не первый случай. Вы же помните Бэтмена, Мозгового и других. Даже русская пропаганда не говорит, что это украинские спецслужбы", - отметил он.

Пионтковский считает, что это организовал Сурков по распоряжению Путина.

"Это ликвидация чересчур, как вы сказали, медийных и малоуправляемых людей. Менее подконтрольных, чем (главари "ДНР/ЛНР" — Ред.) Захарченко и Плотницкий. Они ведь готовы к любым поворотам партийной линии в Кремле", - подытожил политолог.

Напомним, одного из главарей боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября.

Ранее главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсения Павлова ("Моторолу") Киев "объявил войну "ДНР". Вскоре в "ДНР" заявили, что им известно, кто заказал убийство террориста "Моторолы".