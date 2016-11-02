В Минобороны рассказали о потерях за минувшие сутки среди украинских военных на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Андрей Лысенко.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Андрей Лысенко.

“За минувшие сутки вследствие боевых действий двое украинских военных погибли и пятеро получили ранения”, - сказал он.

Также Лысенко сообщил, что в течение минувших суток было уничтожено трое боевиков и еще трое ранены.

По словам представителя Минобороны, это произошло в Авдеевской промзоне и на Мариупольском направлении.