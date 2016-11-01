В Генштабе объяснили причины активизации боевиков на Донбассе (видео)
Террористы начали наращивать огневое присутствие в зоне АТО перед встречей в Минске Трехсторонней контактной группы, которая состоится 9 ноября.
Об этом сообщил заместитель начальника отдела управления по связям с общественностью Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин в эфире Эспрессо.TV.
По его словам, боевики хотят использовать встречу в Минске, чтобы надавить на Украину.
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"9 ноября состоится встреча в Минске Трехсторонней контактной группы и всегда перед подобными событиями боевики наращивают свои обстрелы, увеличивают их интенсивность, применяют диверсионные группы", - заявил Волошин.
Он отметил, что усиление обстрелов началось после встречи "нормандской четверки".
"Это делается для того, чтобы осуществлять психологическое давление на украинскую сторону. Ведь после встречи в "нормандском формате" Россию заставили пойти на определенные уступки", - пояснил Волошин.