В Генштабе объяснили причины активизации боевиков на Донбассе (видео)

Об этом сообщил заместитель начальника отдела управления по связям с общественностью Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин в эфире Эспрессо.TV.

По его словам, боевики хотят использовать встречу в Минске, чтобы надавить на Украину.

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"9 ноября состоится встреча в Минске Трехсторонней контактной группы и всегда перед подобными событиями боевики наращивают свои обстрелы, увеличивают их интенсивность, применяют диверсионные группы", - заявил Волошин.

Он отметил, что усиление обстрелов началось после встречи "нормандской четверки".

"Это делается для того, чтобы осуществлять психологическое давление на украинскую сторону. Ведь после встречи в "нормандском формате" Россию заставили пойти на определенные уступки", - пояснил Волошин.