На Луганщине мобильная группа ГФС попала под обстрел боевиков – 3 раненых

В Луганской области во время обстрелов террористов получили ранения трое членов мобильной группы Государственной фискальной службы Украины.

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Как сообщили УНИАН в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ), обстрел мобильной группы произошел сегодня, 29 октября, в районе населенного пункта Лопаскино.

По данным ГПСУ, группа отслеживала канал переправки грузов через линию разграничения по реке Северский Донец. Огонь террористы открыли с противоположного берега реки из стрелкового оружия и СПГ.

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Пограничный наряд, который нес службу на бронированном автомобиле недалеко от указанного района, получив информацию, сразу отправился на помощь. О ситуации также безотлагательно известили военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Благодаря совместным действиям с военными, пограничники под прикрытием бронированной машины спасли двух раненых сотрудников ГФС и оказали первую медицинскую помощь, еще одного раненого эвакуировали военнослужащие ВСУ. В данное время все пострадавшие находятся в госпитале.