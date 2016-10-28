ОБСЕ зафиксировала, как Россия перебрасывает в Украину войска и технику

Об этом говорится в заявлении посла США при ОБСЕ Дэниела Бэера, которое он огласил 27 октября на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Американский дипломат выразил глубокую обеспокоенность США относительно последнего обострения боевых действий на востоке Украины, где объявленный с началом нового школьного года режим прекращения огня почти на грани срыва.

«Даже когда атаки увеличились, объединенные российско-сепаратистские силы продолжают препятствовать в доступе наблюдателей ОБСЕ. В 19 отдельных случаях в течение прошлой недели Специальная мониторинговая миссия подтвердила, что соединенные российско-сепаратистские силы ограничили передвижение наблюдателей вокруг Мариуполя, это в четыре раза больше по сравнению с прошлой неделей. Как следстие, доступ наблюдателей был заблокирован к потенциальному хабу (центру) российского пополнения запаса войск и оборудования на расстоянии 50 км к северо-востоку от Мариуполя», – заявил Бэер.

Также он подчеркнул, что «несмотря на ограничения объединенных сепаратистских сил, СММ продолжает документировать доказательства, что Россия отправляет войска и технику в Украину».

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Как отметил дипломат, 17 октября СММ заметила минифургон с военными номерными знаками, который перевозил военный личный состав в камуфляжной форме. Наблюдатели зафиксировали, как этот минифургон пересекал границу из России в направлении подконтрольных сепаратистам территорий. «Минифургон не пересекал границу на официальном пункте пропуска, как это было бы в случае, если бы он перевозил на ротационной основе российских офицеров Совместного центра по контролю и координации», – добавил посол.

По его информации, на прошлой неделе наблюдатели ОБСЕ заметили автобус по меньшей мере 20 лицами в камуфляжной форме, который пересекал границу с оккупированных территорий Украины обратно в Россию.

Бэер подчеркнул, что Россия вдоль всего международно признанной украинско-российской границы продолжает скрывать свою активность от международного сообщества. Он напомнил, что на прошлой неделе Россия вновь отвергла предложения по расширению зоны ответственности ОБСЕ для наблюдения на всех девяти пограничных пунктах, через которые из России можно попасть в оккупированный Донбасс. Также, как отметил посол, Россия и сепаратисты, которых она поддерживает, отказали предоставить гарантии безопасности наблюдателям ОБСЕ, которые нужны для открытия патрульных хабов и передовых патрульных баз рядом с границей.

«В результате СММ функционально ограничена в осуществлении наблюдения на одном или двух пограничных пунктах в течение одного или двух часов в день. Россия может и легко делает перемещение оружия, топлива и боеприпасов через границу под покровом темноты и в отсутствие наблюдателей ОБСЕ», – подчеркнул Бэер.