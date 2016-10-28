Климкин выступает против участия представителей России в полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе

Об этом Климкин сказал в эфире программы "Левый берег с Соней Кошкиной" на телеканале "24".

"То, что мы можем сделать, это максимально ограничить роль России. Я на сегодня последовательно выступаю за то, чтобы представители России в полицейской миссии участия не принимали", - сказал Климкин.

Читайте такжеКлимкин: на сегодня нет согласия относительно формата полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе

Отвечая на вопрос, как обеспечить отсутствие представителей России в составе миссии, Климкин отметил: "Это можно сделать только с помощью давления наших партнеров по ОБСЕ. Это будет давление для того, чтобы Россия приняла политическое решение", - добавил он.

Климкин также отметил, что на сегодня необходимо иметь согласие России на саму полицейскую миссию.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по результатам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» в Берлине сообщил, что Россия поддержала необходимость введения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Петр Порошенко также заявил, что председательствующая в 2016 году в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Германия должна вынести на рассмотрение ОБСЕ внедрения вооруженной полицейской миссии на Донбассе.

Позже, в Кремле подтвердили согласие Путина разместить вооруженную миссию ОБСЕ на оккупированном Донбассе.