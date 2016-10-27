Боевики не дали возможности восстановить движение через пункт пропуска "Майорск" - Жебривский

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

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"Рашисти так и не дали сегодня возможности открыть движение через КПВВ "Майорск",- написал Жебривский.

Как сообщал УНИАН, ранее он заявлял, что КПВВ до конца дня будет работать в штатном режиме, если не будет обострения ситуации с безопасностью.

Сегодня утром оформление лиц и транспортных средств на КПВВ "Майорск" приостанавливали из-за обстрелов боевиков.