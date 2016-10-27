Боевики не дали возможности восстановить движение через пункт пропуска "Майорск" - Жебривский
20:50, 27 октября 2016Война
2415
Боевики не дали возможности восстановить движение через контрольный пункт въезда-выезда "Майорск".
Движение через пункт пропуска "Майорськ" / vchasnoua.com
Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.
Читайте такжеУкраинские военные возле Водяного попали под огонь ствольной артиллерии - штаб
"Рашисти так и не дали сегодня возможности открыть движение через КПВВ "Майорск",- написал Жебривский.
Как сообщал УНИАН, ранее он заявлял, что КПВВ до конца дня будет работать в штатном режиме, если не будет обострения ситуации с безопасностью.
Сегодня утром оформление лиц и транспортных средств на КПВВ "Майорск" приостанавливали из-за обстрелов боевиков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter