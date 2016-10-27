КПВВ "Майорск" приостановил работу из-за обстрелов

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, в связи с обстрелами позиций украинских военных террористами, на направлении вышеуказанного контрольного пункта, пропускные операции в «Майорском» временно не осуществляются.

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По данным пограничников, обстрел начался в 6.30, еще до начала пропускных операций.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 72 раза открывали огонь по позициям украинских защитников.