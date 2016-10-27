КПВВ "Майорск" приостановил работу из-за обстрелов
09:30, 27 октября 2016Война
3299
В зоне АТО контрольные пункты въезда-выезда работают в штатном режиме, за исключением КПВВ "Майорск".
Обстрел начался в 6.30, еще до начала пропускных операций / vchasnoua.com
Как сообщает пресс-служба ГПСУ, в связи с обстрелами позиций украинских военных террористами, на направлении вышеуказанного контрольного пункта, пропускные операции в «Майорском» временно не осуществляются.
Читайте такжеЗа минувшие сутки боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ, "горячее" всего было под Мариуполем
По данным пограничников, обстрел начался в 6.30, еще до начала пропускных операций.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 72 раза открывали огонь по позициям украинских защитников.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter