Украинские военные возле Водяного попали под огонь ствольной артиллерии - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«На Мариупольском направлении произошло 16 обстрелов. В районах Талаковки, Широкино, Красногоровки и Гнутово противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов, пулеметов, гранатометов, стрелкового оружия»,- говорится в сообщении.

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В штабе АТО также отметили, что силы АТО вблизи Марьинки, Павлополя, Тарамчука и Опросного обстреливали из минометов калибра 82 мм и 120 мм. Вблизи Водяного, кроме минометов, подразделения украинских защитников оказались под огнем ствольной артиллерии 152-го калибра.

«На Донецком направлении оккупанты 9 раз нарушали режим тишины. В сторону Вооруженных сил Украины возле шахты Бутовка оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия, а в районе Авдеевки использовали одновременно минометы обоих калибров», - сказано в сообщении.

На Луганском направлении зафиксировано одну вооруженную провокацию на окраине Станицы Луганской. Здесь боевики в очередной раз применяли стрелковое оружие.