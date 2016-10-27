На шахте "Бутовка" возобновились бои - Минобороны
13:25, 27 октября 2016Война
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На Донецком направлении главной "горячей точкой" остается Авдеевская промзона, также возобновились бои на шахте "Бутовка".
На шахте "Бутовка" возобновились бои / Скриншот
Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает 5 канал.
В течение дня оккупанты, которые развернули свои позиции и тяжелое вооружение в Ясиноватой, неоднократно обстреливали украинские позиции из минометов.
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Также противник неоднократно нарушал режим тишины на Горловском периметре - Зайцево, Майорськ, Новгородское. На КПВВ "Майорск" ранен человек.
"Впервые за долгое время возобновились боевые действия на позиции шахта "Бутовка". На Светлодарской дуге вчера было тихо", - говорится в сообщении.
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