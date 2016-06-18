За сутки 4 военных ранены около Марьинки, 1 - у шахты "Бутовка"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки ни один украинский военный не погиб, но пятеро получили ранения", - сказал Лысенко.

В частности, по его словам, один боец был ранен в районе шахты "Путиловская" ("Бутовка") еще четверо - вблизи Марьинки.

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В свою очередь, как говорится в сообщении Государственной пограничной службы, вчера в связи обстрелом позиций украинских военных были приостановлены пропускные операции в КПВВ "Марьинка".

"Террористы вели огонь из н.п. Александровка, что на неподконтрольной территории. С целью недопущения потерь среди мирных жителей и персонала Госпогранслужбы было принято решение о завершении работы контрольного пункта в 18:30", - сказано в нем.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, за минувшие сутки боевики 30 раз открывали огонь по украинским позициям, в том числе 10 раз - возле Марьинки.