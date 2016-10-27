На границе Харьковской и Полтавской областей обстреляли поезд с бойцами АТО - волонтер (фото)
11:22, 27 октября 2016Война
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На границе Харьковской и Полтавской областей обстреляли поезд "Интерсити" с бойцами АТО.
Поезд с бойцами АТО обстреляли / facebook.com/o.reshetylova
Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Ольга Решетилова.
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"Где-то на границе Харьковской и Полтавской областей выстрел. Трескается соседнее со мной окно. По вагону стреляли с улицы... Стреляли по нашему, седьмому, и по четвертому вагонам", - говорится в ее сообщении.
По ее словам, пострадавших нет. Бойцы считают, что у патрона был калибр 5,45.
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