На границе Харьковской и Полтавской областей обстреляли поезд с бойцами АТО - волонтер (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Ольга Решетилова.

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"Где-то на границе Харьковской и Полтавской областей выстрел. Трескается соседнее со мной окно. По вагону стреляли с улицы... Стреляли по нашему, седьмому, и по четвертому вагонам", - говорится в ее сообщении.

По ее словам, пострадавших нет. Бойцы считают, что у патрона был калибр 5,45.