Возле КПВВ "Майорск" местного жителя ранило осколком

Утром в среду на подходе к КПВВ "Майорск" осколочное ранение ноги получил мужчина, который следовал с подконтрольной российским наемникам территории в Бахмут. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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Пострадавший 1990 года рождения оказался глухонемым. Пограничники выяснили, на подконтрольную Украине территорию он шел пешком. Свидетели утверждают, что в поле неподалеку от дороги произошел взрыв, когда мужчина был за несколько сотен метров от контрольного поста. Раненого сразу посадили в машину и отправили в КПВВ.

В контрольном пункте врачи остановили кровотечение и на скорой доставили мужчину в районную больницу.

Напомним, 25 октября вечером российско-террористические войска обстреляли из стрелкового оружия позиции украинских пограничников в сторону контрольного поста «Марьинка».