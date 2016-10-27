Украинские военные рассказали, как боевики пытаются отбить прямой путь на Мариуполь (видео)

Военные говорят, из Саханки боевики стреляют, прикрываясь гражданскими и применяют весь имеющийся у них арсенал, ведь хорошо знают, что огня в ответ не получат, передает 5 канал.

"Работает АГС, СПГ, минометка. В последнее время подключается ствольная артиллерия. Не стесняются ребята вообще. Они наглые, как россияне в Египте, – так и здесь: ведут себя как захватчики", – рассказывает военнослужащий ВМС ВСУ "Граф".

По словам военных, артиллерия на этом направлении работает для того, чтобы напугать, преуменьшить боевой дух, выбить позиции. Линия Широкино-Водяное имеет стратегическое значение, поэтому враг не прекращает попыток вытеснить их оттуда, убеждены украинские защитники.

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"За нашими спинами – Мариуполь. Понимаем, что хотят взять Новоазовскую трассу – это прямой путь на прохождения техники. Сколько мы уже видели – и спецназ их, и "элита Шойгу" приезжала. Все видели, все наблюдали и работали", – утверждает боец Николай.

На этом участке фронта расстояние к противнику не более полукилометра, поэтому укреплять позиции не прекращают по обе стороны линии соприкосновения.

"Тоже окапываются. Однако боятся нас – это самое главное. Пусть боятся. Мы – лучшие! Потому что это наша земля, и мы на ней стоим и никому ее не отдадим", – говорит военнослужащий ВМС ВСУ "Батя".