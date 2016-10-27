В "ДНР" и "ЛНР" синхронно отложили проведение "выборов"

07:54, 27 октября 2016
Война
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Самопровозглашенные "Д/ЛНР" отложили проведение "местных выборов", назначенных на 6 ноября.

REUTERS

Соответствующие "указы" подписали главари "республик" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, передает РИА Новости.

Новую дату псевдовыборов они, по информации СМИ, определят отдельным решением.

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