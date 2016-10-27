В "ДНР" и "ЛНР" синхронно отложили проведение "выборов"
07:54, 27 октября 2016Война
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Самопровозглашенные "Д/ЛНР" отложили проведение "местных выборов", назначенных на 6 ноября.
REUTERS
Соответствующие "указы" подписали главари "республик" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, передает РИА Новости.
Новую дату псевдовыборов они, по информации СМИ, определят отдельным решением.
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