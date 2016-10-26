Украина требует отмены фейковых структур боевиков на Донбассе - пресс-секретарь Кучмы

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

Читайте такжеБессмертный оценил перспективу введения полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс

"Проведение выборов на территории, которая не контролируется украинской властью, где присутствует 40-тысячная группировка иностранных войск и огромное количество вооружений, не является возможным. Отдельно Украина ставит вопрос отмены фейковых квазигосударственных структур, которые были созданы в ОРДЛО с 2014 года. В частности, речь идет об отмене результатов псевдовыборах 2 ноября 2014 года", - заявила Олифер.

Как сообщал УНИАН, 26 октября вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко отметили необходимость продолжения дальнейшего разведения сил и средств от линии разграничения на Донбассе. 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станицы Луганской.