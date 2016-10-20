Боевики сегодня 20 раз обстреляли позиции украинских военных – штаб АТО

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, больше всего, 13 обстрелов, было на Мариупольском направлении.

В частности, в районах Марьинки, Старогнатовки и Павлополя террористы вели огонь из гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия, а в направлении Широкино, Тарамчука и Красногоровки – из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

На Донецком направлении произошло два обстрела украинских позиций. «В районе Авдеевки противник применял против Вооруженных сил Украины ствольную артиллерию калибра 122 мм и 152 мм. Также здесь боевики использовали гранатометы, пулеметы и минометы калибра 82 мм», - говорится в сообщении.

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На Луганском направлении зафиксировано пять вооруженных провокаций против украинских подразделений. «Враг открывал огонь в районах Станицы Луганской и Трехизбенки, каждый раз усиливая огонь из минометов калибра 82 мм гранатометами различных систем и стрелковым оружием», - подчеркивается в сообщении.