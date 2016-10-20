СМИ: в Норвегии арестован российский неонацист, воевавший в рядах "ЛНР"

Как передает vlada.io, Ян Петровский был арестован вечером 18 октября 2016 года в городе Вестфольде норвежской службой безопасности PST.

Сообщается, что Петровский с 2004 года проживал в Норвегии, где имел постоянный вид на жительство, срок которого теперь истек.

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Об аресте Петровского сообщается на странице ДШРГ "Русич". Такое название носил отряд российских неонацистов, воевавший в Луганской области в 2014 году в составе другого известного бандформирования ГБР "Бэтмен". Командиром ДШРГ "Русич" являлся другой известный российский неонацист Алексей Мильчаков, прославившийся своими зверствами.

Решение о депортации Петровского было принято Норвежской миграционной службой после того, как норвежская служба госбезопасности заявила что Петровский является "угрозой государственной безопасности".

В свою очередь российский журналист Евгений Дьяконов, проживающий в Норвегии, пишет, что выдачи Петровского также требует украинский МИД.

"В настоящее время, норвежские власти готовят его депортации в Россию, а украинский МИД уже подал протест и требуют выдачи Петровского, как военного преступника", - написал Дьяконов.

5 сентября 2014 года боевики ДШРГ "Русич" из засады расстреляли колонну "Айдара" у поселка Металлист. При этом боевики добивали выживших и пытали пленных. Из тех, кто попал в руки Мильчакова и Петровского не выжил никто. Сами россияне фотографировались на фоне обезображенных трупов украинских добровольцев.

По данным СМИ, группировка ГБР "Бэтмен", в составе которой воевали Петровский и Мильчаков, была объявлена людьми Игоря Плотницкого бандой мародеров и убийц, а ее лидер Александр Беднов"Бэтмен", был убит 1 января 2015 года боевиками, называвшими себя "Генеральной прокуратурой ЛНР".