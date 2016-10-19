Спецслужбы РФ на Донбассе требуют у боевиков паспортные данные родственников с неокупированных территорий – Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, координатор группы «Информационный сопротивление» Дмитрий Тимчук.

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"Представители спецслужб РФ на Донбассе требуют от "военнослужащих" "1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР", у которых есть родственники на неоккупированной территории Украины, предоставить полные данные этих лиц, вплоть до копий паспортов", - написал он.

Тымчук добавил, что такие меры направлены на сбор информации о гражданах Украины с их последующим шантажом фактами наличия родственников-"военнослужащих" российско-террористических войск с последующим возможным привлечением к подрывной деятельности против Украины.