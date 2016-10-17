Савченко говорит, что во время поездки на оккупированный Донбасс "отслеживала пути доставки контрабанды"

Об этом она заявила в эфире телеканала "112 Украина".

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"Я им (в ПАСЕ - УНИАН) объяснила, что оккупированные территории, эти территории не являются не оккупированными, точнее они не являются подконтрольными Украине. Поэтому я ходила в таких зонах, я действительно общалась с людьми. Это не были ничьи приглашения, это происходило первых 3 месяца. Я отслеживала, в первую очередь, пути контрабанды, где они возможны, какие они возможны. Всю информацию, которую я добывала, я передавала соответствующим органам", - сказала Савченко.

Савченко добавила, что на оккупированных территориях растет недовольство властью Плотницкого и Захарченко.

"Также я смотрела настроения людей. Людям там нужна помощь. Сейчас они хотели бы, чтобы это закончилось, чтобы война закончилась. Те же проблемы, что и у всей Украины – не хватает денег, страшное недовольство властью Плотницкого; властью Захарченко недовольства меньше, но и там, и там люди не желают дальше так жить", - рассказала она.

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Савченко заявила, что поедет куда потребуется, возможно, даже в Россию, если это будет на пользу Украине.

"Я буду ездить везде, куда буду считать необходимым для того, чтобы это было на пользу Украине. Даже рискуя своей жизнью. Даже если за это у нас лишают доступа к государственной тайне. Ни одной государственной тайны я не сдала. И это проверено всеми спецслужбами и органами Украины", - добавила нардеп.

Как сообщал УНИАН, 13 октября заместитель председателя фракции «Народный фронт» Юрий Береза заявил, что в «НФ» требуют от Службы безопасности Украины расследовать обстоятельства поездок на оккупированные территории народного депутата Надежды Савченко, депутатов от «Оппозиционного блока», других парламентариев и чиновников.

«Мы требуем от спецслужб обнародовать фамилии народных депутатов, депутатов местного уровня, чиновников, которые ездили и продолжают ездить на оккупированные территории. А также расследовать обстоятельства пребывания на оккупированных территориях и пересечения линии разграничения. Украина должна знать фамилии тех, кто ведет тайные переговоры с российскими оккупантами и их наемниками», - подчеркнул Береза.

12 октября во время выступления на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы Надежда Савченко, среди прочего, заявила, что недавно находилась на оккупированных территориях на востоке Украины. «Я была на Донбассе на оккупированной территории, и довольно недавно, и общалась с людьми, которые держали меня в плену», - сказала она.

Сегодня Савченко сообщила, что дала показания СБУ относительно своей поездки на оккупированную территорию.