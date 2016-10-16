"Окопная война": военные рассказали о ситуации под Авдеевкой и появлении там украиноязычных боевиков (видео)

Несмотря на это, бойцы держатся начеку, потому что в устойчивое перемирие не верят, говорится в сюжете ТСН.

"Здесь просто идет окопная война. Из окопа в окоп", - объясняет боец с позывным "Старый". "К боевикам расстояние примерно 50 метров", - добавляет военнослужащий Николай. "Они дают – мы даем ответ. И все", - описывает ход событий "Коваль".

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Последние несколько дней украинские воины считают тихими. И объясняют: после огневого ответа со стороны ВСУ боевики теряют интерес к активным действиям. "Они начинают обстреливать, мы даем адекватный ответ – и они утихают. День могут молчать", - говорит один из защитников Авдеевки.

Военные, кроме того, слушают радиоперехват переговоров террористов и отмечают в них неожиданные изменения. "Командиры в них, когда что-то начинается, отдают приказы – слышно русскую речь чистую. Появилось много людей, которые разговаривают на украинском языке. Я не знаю, может, российским кадровым уже надоело тут воевать – не знают, за что и для чего", - говорит военнослужащий ВСУ с позывным "Брат".

Вместе с тем десантники во внезапное миролюбие боевиков не верят, поэтому держатся начеку. "Рано или поздно тишина заканчивается одним – боем", - заключают защитники Украины.