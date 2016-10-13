Бой с ДРГ и захват террориста в плен: в Минобороны подтвердили эскалацию под Мариуполем

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, передает "112 Украина".

"По Широкино, там действительно есть обострение. Несколько дней назад там был бой с ДРГ противника, которая вышла на наши подразделения во время боя. Два диверсанта были уничтожены, два подорвались при уходе на минном поле, один захвачен в плен и одному удалось скрыться. После этого там обострилась ситуация. На сегодня этот участок является наиболее неспокойным", - заявил он.

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Напомним, 10 октября на участке Водяное-Широкино произошел тяжелый обстрел украинских позиций. За час боевики выпустили около 200 снарядов и мин из САУ, "Гвоздика", 120-мм и 82-мм, БМП, СПГ, гранатометов.

Волонтеры тогда сообщали о 10 раненых и одного убитого украинского военного.