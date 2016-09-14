Пост "Марьинка" приостанавливал пропуск из-за опасной находки

Об этом сообщает в среду пресс-центр ГПСУ

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Пограничники, обнаружив опасную находку, сразу приняли меры по эвакуации людей с целью сохранения их жизни и сообщили взаимодействующие подразделения.

"Как оказалось позже неизвестные установили растяжку с гранатой Ф-1 вблизи контрольного поста "Марьинка". Ее успешно обезвредили военнослужащие Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Позже спикер ведомства Олег Слободян на своей странице в Facebook сообщил о возобновлении работы КПВВ.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляєтся в новых временных рамках, с 7.00 до 18.30. Таким образом время работы КПВВ становится короче.

Пограничники объяснили, что смена временного режима в первую очередь связана с безопасностью и направлена на обеспечение безопасности жизни мирного населения, которое пересекает линию разграничения, поскольку светлое время суток сокращается, а в темное время повышается риск обстрелов со стороны российских наемников.