Боевики за день 12 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ - штаб

Об этом, как сообщает Управление коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины, говорится в сводке пресс-центра штаба АТО.

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На Мариупольском направлении зафиксировано шесть обстрелов. В районах Широкиного и Марьинки боевики вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов, а вблизи Павлополя зафиксировано снайперский огонь.

На Луганском направлении состоялось четыре вооруженные провокации. «Враг открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Новоалександровки, Новозвановки, Попасной и в районе Станицы Луганской», - говорится в сообщении.

Наименьшую активность, отмечается в сводке, оккупанты проявляли на Донецком направлении. Там в районе Авдеевки боевики дважды применяли гранатометы различных систем, а также пулеметы крупного калибра.