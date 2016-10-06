В контактной группе раскрыли спланированную акцию России по легализации "Л/ДНР"
Киев неоднократно поднимал вопрос "праймериз", которые имеют все шансы перерасти в "местные выборы" без участия Украины с последующей легализацией незаконных вооруженных формирований.
Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в политической подгруппе контактной группы Ольга Айвазовская.
По ее словам, это - давно спланированная акция РФ, которая последовательно реализуется с весны.
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"Думаю, что европейским, американским и другим партнерам Украины следует наконец понять, что это ставит под сомнение Минский процесс и является прямым шантажом, не менее циничным, чем заявления о "невозможности решения блока безопасности без политического", - отметила Айвазовская.
Также представитель Украины добавила, что вчерашний раунд консультаций на уровне политической подгруппы контактной группы в Минске закончился без результатов.
Ранее Геращенко заявила, что Украина расценивает все так называемые праймериз на оккупированном Донбассе как очередную попытку наглого срыва Минского процесса.