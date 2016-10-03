Украина расценивает "праймериз" боевиков как очередную попытку наглого срыва минского процесса - Геращенко

Об этом заявила первый вице-спикер и представитель гуманитарной группы в Минске Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«ЦИК РФ говорит, что "дистанционно" наблюдает за "праймериз" в "республиках", то есть, фарсом, что происходит в ОРДЛО. Конечно, кураторы должны тщательно следить за своими подчиненными ставленниками и подопытными «республиками», - отметила она.

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«Украинская сторона расценивает все эти "праймериз" как очередную попытку наглого срыва минского процесса, как попытку сегрегации возможных участников возможных выборов (до которых еще ой как далеко). На оккупированных территориях созданы псевдовиборные органы, без наблюдателей и СМИ, без украинских политиков и партий, без переселенцев происходит фарс», - добавила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 2 октября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей террористические организации "ДНР" и "ЛНВ" провели так называемое "предварительное голосование" (праймериз).