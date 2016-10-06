Сайдик: стороны объявят о готовности к началу отвода сил в Петровском и Станице Луганской

Об этом Сайдик сказал на брифинге по итогам заседания контактной группы в Минске, который транслировался на телеканале «112 Украина».

Как рассказал спецпредставитель ОБСЕ, участники рабочей подгруппы по безопасности обсуждали вопросы реализации Рамочного решения о разведении сил и средств от 21 сентября в Петровском, Золотом и Станице Луганской.

Читайте такжеРазведение сил на Донбассе стартует лишь после семи суток "полной тишины" - Рамочное решение

"Конкретные даты начала отвода каждой стороной были подробно обсуждены как и в рабочей группе по вопросам безопасности, так и в Трехсторонней контактной группе. Было достигнуто взаимопонимание, что каждая сторона объявит о своей готовности к отводу. Полное соблюдение режима прекращения огня, конечно, очень бы способствовало скорейшей имплементации Рамочного решения", - заявил Сайдик.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что реализация Рамочного решения по разведению сил на Донбассе будет продолжена 7 и 9 октября в Петровском и Станице Луганской.

21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документ предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение семи суток. В соглашении также говорится, что разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. При этом разведение сил и средств на каждом из двух участков осуществляется при мониторинге миссии ОБСЕ.

Читайте такжеСайдик о соглашении по разведению сторон на Донбассе: его подписали Украина и РФ, парафировали представители ОРДЛО

1 октября, в соответствии с Рамочным соглашением, на окраине города Золотое военнослужащие Вооруженных сил Украины отошли на определенные представителями ОБСЕ конкретные рубежи.

3 октября российские оккупанты произвели обстрел украинских позиций возле Петровского после сигнала о начале отвода военнослужащих ВСУ, таким образом сорвав отвод.