В Минске контактная группа согласовала разведение сторон на трех участках на Донбассе

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

Она отметила, что Украина последовательно выполняет обязательства, взятые на себя в рамках Минских договоренностей и строго придерживается режима тишины.

"В продолжение этого украинская сторона подписала данное рамочное решение, чтобы обеспечить выполнение Минских соглашений со стороны ОРДЛО", - говорится в ее сообщении.

Олифер рассказала, что документ предполагает деэскалацию в районе линии соприкосновения и фактически создает условия, в которых стрелковое оружие не может использоваться для обстрелов.

В то же время, рамочное решение предусматривает полное выполнение предыдущих договоренностей Трехсторонней контактной группы об отведении с линии соприкосновения орудий калибром менее 100 мм.

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Также в соответствии с рамочным решением о разведении сил и средств СММ ОБСЕ совершает "на постоянной основе мониторинг и верификацию процесса разведения сил и средств на согласованных участках разведения".

"Следует особо отметить, что данное разведение запланировано только на трех участках с чётко определёнными координатами. В то же время украинская сторона считает, что в ходе имплементации этого рамочного решения могут быть отработаны подходы к возможному разведению сил и средств вдоль всей линии разграничения", - написала она.

Кроме того, подчеркнула Олифер, при подготовке документа украинская сторона полностью исключила попытки вольного толкования параметров и статуса линии разграничения, поскольку в тексте рамочного решения зафиксировано, что данный документ принимается в продолжение протокола от 5 сентября 2014 г., меморандума от 19 сентября 2014 г., комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 г.

От Украины рамочное решение подписал Леонид Кучма, от ОБСЕ – Мартин Сайдик, от России - Борис Грызлов.