Контактная группа определила даты разведения сил в Петровском и Станице Луганской

Об этом пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила на своей странице в Facebook.

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"Ключевой вопрос сегодняшней повестки дня Трехсторонней контактной группы – нарушения режима прекращения огня. Представители ОРДЛО продолжают обстрелы, в том числе, и на участках, где должно состоятся разведение сил и средств – Станице Луганской и Петровском. В частности, 30 сентября и 3 октября 2016 года Петровское было обстреляно из гранатометов; в период с 22 сентября по 4 октября 2016 года Станица Луганская была обстреляна 18 раз. Следует отметить, что обстрелы происходят ночью, когда ситуацию не контролирует СММ ОБСЕ", - заявила Олифер.

При этом она напомнила, что Украина последовательно выполняет взятые на себя обязательства по выполнению и Рамочного решения, и всего комплекса Минских соглашений.

«Именно поэтому реализация рамочного решения будет продолжена: 7 октября отвод будет происходить в Петровском, а 9 октября – в Станице Луганской. Особо подчеркиваю: отвод состоится только при условии отсутствия обстрелов, одновременном отводе с противоположной стороны и под контролем СММ ОБСЕ", - отметила пресс-секретарь Кучмы.

Как сообщал УНИАН, боевики со своей стороны заявили о готовности к разведению сил вблизи Петровского.

Напомним,21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документ предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение семи суток.

В соглашении также говорится, что разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. При этом разведение сил и средств на каждом из двух участков осуществляется при мониторинге миссии ОБСЕ.