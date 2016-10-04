Боевики ночью обстреляли Марьинку, осколками задело школу

Как сообщает Главное управление полиции в Донецкой области, около 0:30 террористы открыли огонь по жилому кварталу в районе проспекта Дружбы (Ворошилова), где расположена школа №2.

В момент обстрела на территории учебного заведения находился охранник. Осколками были повреждены окна со стороны главного входа в школу. Последствия обстрела жилого сектора задокументированы.

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По данным полиции, в учебном заведении обучаются более 150 детей.

По факту повреждения школы открыто уголовное производство по ч.1 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что с начала проведения антитеррористической операции полиция Донетчины задокументировала свыше 1700 терактов.