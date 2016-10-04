Боевики ночью обстреляли Марьинку, осколками задело школу
С 21:00 до 1:00 в ночь на 4 октября под огонь террористов попала школа №2 в Марьинке.
Как сообщает Главное управление полиции в Донецкой области, около 0:30 террористы открыли огонь по жилому кварталу в районе проспекта Дружбы (Ворошилова), где расположена школа №2.
В момент обстрела на территории учебного заведения находился охранник. Осколками были повреждены окна со стороны главного входа в школу. Последствия обстрела жилого сектора задокументированы.
Читайте такжеЗа сутки оккупанты 32 раза нарушили "режим тишины" на Донбассе - штаб АТО
По данным полиции, в учебном заведении обучаются более 150 детей.
По факту повреждения школы открыто уголовное производство по ч.1 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Отмечается, что с начала проведения антитеррористической операции полиция Донетчины задокументировала свыше 1700 терактов.