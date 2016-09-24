Житель Авдеевки получил ранение на собственном дворе в результате обстрела боевиками

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Донецкой области.

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Отмечается, что 42-летний мужчина пострадал непосредственно на своем дворе. По данным правоохранителей, все произошло около 13:00 дня. Житель Авдеевки вышел во двор собственного дома в Ясиноватском переулке. Со стороны оккупированной территории раздался выстрел. Мужчина получил проникающее ранение мягких частей тела. На место происшествия вызвали медиков, и они сообщили об инциденте правоохранителям.

«Потерпевшего направлено к центральной больнице города Покровская. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины», - отметили в полиции.