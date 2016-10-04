За минувшие сутки в зоне АТО ранен один украинский военный – Лысенко
13:11, 04 октября 2016Война
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За минувшие сутки на Донбассе ранен один военнослужащий Вооруженных сил Украины.
За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранения / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет. Один получил ранения в Зайцево в результате вражеского обстрела", - подчеркнул он.
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Как ранее сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 32 раза открывали огонь по украинским позициям.
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