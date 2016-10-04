За сутки оккупанты 32 раза нарушили "режим тишины" на Донбассе - штаб АТО

Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр штаба АТО, в частности, на Луганском направлении зафиксировано 6 нарушений “режима тишины”. Противник прибегал к вооруженным провокациям в районе Новоалександровки, Попасной, где боевики применяли стрелковое оружие. Кроме того, позиции украинских войск возле Новоалександровки противник обстреливал из гранатометов.

На Донецком направлении зафиксировано 10 обстрелов. Боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки, Каменки и Зайцево.

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На Мариупольском направлении зафиксировано 16 обстрелов. Противник нарушал “режим тишины” в районе Павлополя, Марьинки, Широкино, Старогнатовки и Богдановки, применив при этом стрелковое оружие и пулеметы. По Талаковке оккупанты стреляли из БМП, а по Широкино и Богдановке открывали огонь из гранатометов.

В зоне проведения АТО за минувшие сутки было выявлено 5 БПЛА.