Оккупанты обстреляли украинские позиции у Петровского после сигнала о начале отвода ВСУ - штаб

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр штаба АТО.

Как заявили в штабе, сегодня по состоянию на 15:00 для подразделения ВСУ, которое находится вблизи населенного пункта Петровское на Мариупольском направлении, была объявлена готовность для отвода на определенные рубежи в соответствии с подписанным 21 сентября в Минске Трехсторонней контактной группы Рамочного соглашением о разведении сил и средств на трех участках от линии соприкосновения.

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"На месте отвода присутствовали представители от ОБСЕ, должностные лица от СЦКК и командование Мариупольского направления. В 15 часов был дан соответствующий сигнал к началу отвода военнослужащих ВСУ. Сразу после этого со стороны противоположной стороны был запущен БПЛА противника. Вооруженные силы Украины и ОБСЕ никаких беспилотных летательных аппаратов в воздух не запускали. А с 16:02 до 16:08 украинские позиции возле населенного пункта Петровское были обстреляны из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия", - рассказали в штабе.

Отмечается, что этот обстрел был зафиксирован представителями ОБСЕ и СЦКК, а отвод, таким образом, был сорван незаконными военными формированиями.

"Украинская сторона, оставаясь преданной неукоснительному выполнению Минских договоренностей, несмотря на непосредственную угрозу жизни военнослужащих Вооруженных сил Украины из-за совершенных вооруженных провокаций, огонь в ответ не открывала. Таким образом, ВСУ неуклонно выполняют взятые на себя обязательства по выполнению требований Рамочного решения Трехсторонней контактной группы по отводу сил и средств", - сказано в сообщении.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба Министерства обороны, ни один военный не пострадал.

«В результате обстрела никто из военнослужащих Вооруженных сил Украины не пострадал. Украинские подразделения были вынуждены отменить отведение сил и средств», - отметили в оборонном ведомстве.

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В Минобороны такие провокационные действия считают свидетельством нежелания пророссийских террористических группировок соблюдать Минские договоренности.

По данным ведомства, террористы "совершили циничный и провокационный обстрел военнослужащих ВСУ из гранатомета АГС-17".

Неизвестный БПЛА, полет которого наблюдался за несколько минут до обстрела вблизи украинских позиций, вероятно, и осуществлял корректировку огня, отметили в Минобороны.