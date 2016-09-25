Боевики не допускают наблюдателей ОБСЕ в Золотое, где запланировано разведение сил, - Лысенко

Боевики не допускают наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в город Золотое, в котором запланировано разведение сил и средств от линии соприкосновения.

Читайте такжеВ штабе АТО назвали условие, при котором Украина отведет войска с передовой (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Боевики нагло нарушают предварительную договоренность о разведении сил в районе города Золотое. По сообщению Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, боевики не допускают наблюдателей на местность и установили бетонные блоки на дороге из Первомайска в Золотое, что является прямым нарушением Минских и политических договоренностей, а также мандата миссии, который предусматривает доступ к любой территории на линии соприкосновения", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документ предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение семи суток. В тексте соглашения также отмечается, что разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину.

23 сентября первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что именно 21 сентября патрули миссии были лишены возможности свободно передвигаться в Петровском и Золотом, и призвал все стороны устранить препятствия для получения возможности осуществлять наблюдение за выполнением Рамочного соглашения о разведении сил и средств.