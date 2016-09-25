"Крысы бегут с корабля": в полиции Донецкой области раскрыли статистику по задержанным боевикам (фото)

03:30, 25 сентября 2016
Война
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За девять месяцев этого года за совершение правонарушений объявлено о подозрении 357 лицам и задержаны 220 человек-участников НВФ на Донбассе. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей – 37. Объявлены в розыск – 137.

Задержанные боевики / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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"Крысы бегут с корабля. Те, кто стоял на "блокпостах ДНР" теперь уже в освобожденных от террористов городах, массово бежали в "супердержаву" в надежде отсидеться. Но безысходность и обреченность "ДНР" заставляет возвращаться домой, испытав на себе жизнь в реальном зверинце", - рассказал он.

По словам Аброськина, за последнюю неделю установлено местонахождение и сообщено о подозрении 7 участникам НВФ.

"Большинство из задержанных "несли службу" на блокпостах "ДНР" в Славянске и Константиновском районе, один из них охранял "военные склады ДНР", и "мадам" собирала деньги на нужды "ополченцев", а также готовила еду боевикам", - отметил глава полиции Донецкой области.

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