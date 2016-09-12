Россиянина-боевика "ДНР" суд отправил на 60 суток в СИЗО

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, 9 сентября в ходе контрразведывательных мероприятий военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады совместно с сотрудниками СБУ задержали 35-летнего гражданина Российской Федерации.

Установлено, что мужчина в начале 2015 года, после просмотра сюжетов на телевидении и в сети Интернет о событиях на территории Донецкой и Луганской областей, принял решение воевать на стороне «ДНР».

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Приехав на автобусе из РФ, он по телефону, который нашел в социальных сетях, связался с боевиком «ДНР», написал заявление о вступлении в ряды террористов и был зачислен в состав отдельного разведывательного взвода в звании рядового.

Боевик получил стрелковое оружие и все это время принимал активное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на территории городов Дебальцево и Горловка Донецкой области.

Во время обыска у задержанного изъяты две гранаты Ф-1, запалы к гранатам и российские монеты.

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В настоящее время досудебное расследование под процессуальным руководством Константиновской местной прокуратуры продолжается. Мужчине инкриминируется ч. 5 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) УК Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, недалеко от линии разграничения на Донбассе был задержан боевик «ДНР» из России, который ранее в составе 71-го гвардейского мотострелкового полка воевал на Северном Кавказе, в частности после штурма Грозного принимал участие в так называемых «зачистках» на территории Чеченской Республики.