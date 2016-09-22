Сегодня зафиксировано всего 5 случаев открытия огня по позициям сил АТО - штаб
С полуночи и до 18.00 зафиксировано всего5 случаев открытия огня по позициям сил антитеррористической операции.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.
В частности, на Мариупольском направлении боевики нарушали режим “тишины” в районе Старогнатовки и Тарамчука, при этом использовали стрелковое оружие. Также в районе Тарамчука незаконные вооруженные формирования применили снайперскую группу.
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На Донецком направлении террористы обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия район Авдеевки и Зайцево. Кроме того, по Авдеевке оккупанты открывали огонь из миномета калибром 82 мм.
«На Луганском направлении боевики огонь не открывали, там режим “тишины” соблюдался образцово», - отметили в штабе.