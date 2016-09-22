Министр обороны США объяснил, от чего зависит предоставление Украине летального вооружения

Об этом сообщил глава Министерства обороны США Эштон Картер, выступая на слушаниях комитета Сената Конгресса США по делам Вооруженных сил, передает ТАСС.

"Этот вопрос все еще остается предметом наших обсуждений на протяжении долгого времени", - отметил министр, отвечая на вопросы сенаторов о том, собирается ли Министерство обороны предоставлять Киеву оборонительные и летальные вооружения.

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Картер также заявил, что предоставления этой помощи зависит от выполнения Россией Минских договоренностей и рассказал, что недавно встречался с министром обороны Украины Степаном Полтораком и обсудил предоставление Киеву военной помощи.

Ранее 22 сентября Палата представителей США одобрила закон о поддержке Украины летальным оружием. Так, в перечень предусмотренных законом координированных с союзниками и партнерами США средств поддержки Украины включены летальные оборонительные системы вооружений. Отдельные его положения направлены на усиление противодействия российской информационной пропаганде и содействие привлечению иностранных инвестиций в экономику Украины.