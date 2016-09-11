Задержанный кадровый военный РФ рассказал о своих "коллегах" на Донбассе - разведка

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook, "10 сентября военнослужащий разведывательной роты 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк) ВС РФ гражданин России Сидоров Денис Владимирович, 04.08.1981 г.р., г. Москва, ул. Алексея Дикого, дом. 16а, кв. 91, который сдался в плен силам АТО 9 сентября в районе н.п. Широкая Балка, предоставил информацию в т.ч. о присутствии и деятельности кадровых российских военнослужащих, а также штатных подразделений ВС РФ на временно оккупированных территориях Донбасса".

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По словам Сидорова, на командных должностях в 3 омсбр находятся лишь кадровые офицеры ВС РФ.

Он также сообщил, что в середине августа на должность командира 3 омсбр назначен новый офицер ВС РФ, но ему передан старый позывной командира бригады “БРЕСТ”. В ходе проведенного опознания по предоставленным фотографиям подтвердил, что на должность командира 3 омсбр в августе прибыл полковник ВС РФ Алексей Бердников, который сменил на этой должности генерал-майора Игоря Тимофеева.

Сидоров информировал, что в последнее время к Бердникову в Горловку часто приезжают российские офицеры штатного подразделения противовоздушной обороны ВС РФ, и «узнал по предоставленным фотографиям офицеров 60 отдельной мотострелковой бригады 5 Армии Восточного военного округа ВС РФ: начальника противовоздушной обороны-начальника отделения ПВО штаба 60 омсбр подполковник Тупиченко Сергея Александровича; командира зенитно-ракетного дивизиона 60 омсбр майора Кочинского Юрия Владимировича, начальника штаба-заместителя командира зенитно-ракетного дивизиона 60 омсбр майора Киреева Алексея Евгеньевича".

В разведке напомнили, что в июле на временно оккупированные территории востока Украины Генеральным штабом ВС РФ перемещен зенитно-ракетный дивизион из состава 60 отдельной мотострелковой бригады (населенный пункт Монастырище-2, Приморский край) 5 общевойсковой армии (Уссурийск) Восточного военного округа ВС РФ: 168 человек офицерского состава и военнослужащих по контракту, 21 единица боевой техники (в т.ч. пусковые установки ЗРК “Тор-М2У”) и 30 автомобилей. «Переброска подразделения привела к росту угрозы воздушного терроризма для всех воздушных объектов, в т.ч. гражданских самолетов, учитывая известный террористический акт РФ, который привел к трагедии с пассажирским самолетом малазийских авиалиний рейса MH-17», - отмечается в сообщении.