В штабе АТО увидели признаки деэскалации на Донбассе: "только" 14 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск
Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается контролируемой и сохраняет признаки деэскалации: с полуночи на линии соприкосновения зафиксировано 14 случаев нарушения «режима тишины» со стороны российско-оккупационных войск.
Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00.
В частности, на Мариупольском направлении зафиксировано 3 нарушения “режима тишины”. Так, боевики обстреляли Гранитное из стрелкового оружия. А по Водяному российско-оккупационные войска применили гранатометы.
На Луганском направлении зафиксировано 5 обстрелов: враг вел тревожащий огонь из гранатометов и пулеметов по Новозвановке, также здесь боевики применили 120-мм минометы.
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На Донецком направлении зафиксировано 6 нарушений “режима тишины”. Провокационные обстрелы противник вел по позициям украинских защитников в Авдеевке и Верхнеторецком из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
Но, несмотря на провокационные действия боевиков, Вооруженные силы Украины неукоснительно соблюдают Минские соглашения, подчеркнули в штабе АТО.