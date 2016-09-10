В штабе АТО увидели признаки деэскалации на Донбассе: "только" 14 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00.

В частности, на Мариупольском направлении зафиксировано 3 нарушения “режима тишины”. Так, боевики обстреляли Гранитное из стрелкового оружия. А по Водяному российско-оккупационные войска применили гранатометы.

На Луганском направлении зафиксировано 5 обстрелов: враг вел тревожащий огонь из гранатометов и пулеметов по Новозвановке, также здесь боевики применили 120-мм минометы.

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На Донецком направлении зафиксировано 6 нарушений “режима тишины”. Провокационные обстрелы противник вел по позициям украинских защитников в Авдеевке и Верхнеторецком из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Но, несмотря на провокационные действия боевиков, Вооруженные силы Украины неукоснительно соблюдают Минские соглашения, подчеркнули в штабе АТО.