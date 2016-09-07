Штаб АТО зафиксировал на Донбассе 7 случаев нарушения режима тишины боевиками

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на свои странице в Facebook.

«Ситуация в зоне АТО характеризуется одиночными вооруженными провокациями со стороны российско-оккупационных войск. В целом, с полуночи и до 18.00 по всей линии соприкосновения зафиксировано 7 случаев нарушения режима тишины со стороны незаконных вооруженных формирований», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСутки в АТО: 21 вражеский обстрел, на Мариупольском направлении боевики били из 120-мм минометов

В частности, на Мариупольском направлении неспокойно было вблизи Широкино, где боевики применили минометы калибром 82-мм, гранатометы и пулеметы. Также в районе Марьинки и Гранитного враг вел тревожащий огонь из стрелкового оружия.

На Донецком направлении провокационные обстрелы со стороны противника велись вблизи Авдеевки, при этом враг применял стрелковое оружие и гранатометы.

«Тяжелое вооружение враг не применял», - добавили в штабе.

Также подчеркивается, что украинские военнослужащие продолжают неукоснительно соблюдать Минские соглашения.