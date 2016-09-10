БТР боевиков утонул во время ночных учений на Донбассе - разведка
14:35, 10 сентября 2016Война
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Подтвержденные потери незаконных вооруженных формирований за 8-9 сентября в зоне проведения антитеррористической операции составили 3 погибших и 8 раненых.
БТР боевиков утонул, иллюстративное фото / hromadskeradio.org
Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
По его словам, в частности, позавчера двое боевиков, поддерживаемых Россией, получили ранения в результате «дружественного огня», а еще двое утонули вместе со своим БТР на учениях.
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"Основной причиной этого чрезвычайного происшествия признано неразумное техническое обеспечение и отсутствие надлежащей подготовки личного состава "полка" с использование боевой техники для преодоления водных преград, - говорится в сообщении разведки.
Эти инциденты произошли в так называемом "9-м полку" российско-оккупационных войск.
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