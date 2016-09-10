На Ривненском полигоне взорвался гранатомет, пострадали семеро военных

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-центра Оперативного командования «Запад» Анатолий Прошин, взрыв произошел из-за нарушения правил техники безопасности одним из военнослужащих, который был призван на военные сборы.

Во время проведения занятий все военнослужащие находились в средствах индивидуальной защиты (бронежилетах, касках), что свело риск к минимуму.

Личному составу была оказана квалифицированная первая медицинская помощь специалистами медицинской роты бригады.

Читайте такжеНа полигоне "Широкий лан" погиб 45-летний военный из Киева

Как отметил Прошин, в настоящее время четверо пострадавших в результате взрыва находятся в госпитале в Ривном, двое направлены в Киев, один – во Львов.

По приказу командующего войск оперативного командования немедленно были прекращены все занятия. Данный случай доведен к личному составу, находящемуся на полигоне.

Военным прокурором Ривненского гарнизона в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих" по факту получения огневого ранения военнослужащими.