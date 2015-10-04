В Днепропетровской области произошел взрыв на полигоне, трое военных ранены
Трое военнослужащих отдельной механизированной бригады получили травмы в результате детонации боекомплекта танка на Новомосковском общевойсковом полигоне 3 октября.
Предварительно установлено, что во время обслуживания техники на Новомосковском общевойсковом полигоне произошло возгорание пускового подогревателя двигателя танка, сообщили в пресс-службе Минобороны.
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При тушении пожара произошел взрыв, в результате которого пострадал экипаж танка. Сейчас трое военнослужащих госпитализированы, угрозы их жизни нет. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
Приказом командующего Сухопутных войск создана комиссия, которая проводит расследование данного происшествия. В состав комиссии включены представители военной прокуратуры.
Ранее УНИАН сообщал, что на Старолисецком полигоне в Ивано-Франковской области в результате обвала балкона погиб 35-летний военнослужащий, еще четверо травмированы.