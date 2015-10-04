В Днепропетровской области произошел взрыв на полигоне, трое военных ранены

Предварительно установлено, что во время обслуживания техники на Новомосковском общевойсковом полигоне произошло возгорание пускового подогревателя двигателя танка, сообщили в пресс-службе Минобороны.

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При тушении пожара произошел взрыв, в результате которого пострадал экипаж танка. Сейчас трое военнослужащих госпитализированы, угрозы их жизни нет. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Приказом командующего Сухопутных войск создана комиссия, которая проводит расследование данного происшествия. В состав комиссии включены представители военной прокуратуры.

Ранее УНИАН сообщал, что на Старолисецком полигоне в Ивано-Франковской области в результате обвала балкона погиб 35-летний военнослужащий, еще четверо травмированы.