В "ЛНР" не исключаются акции протеста из-за невыплаты зарплат - ИС

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

"По информации "администрации главы "ЛНР", в оккупированных районах Луганской области сложилась крайне негативная социально-экономическая ситуация, вызванная тем, что "министерством финансов "ЛНР" бойкотируется начисление заработной платы за июнь-июль сотрудникам основных бюджетообразующих предприятий "ЛНР", - отметил Тымчук.

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Он добавил, что, "по мнению руководителя "администрации главы "ЛНР" Ирины Тейцман", данная ситуация может привести к социальному недовольству, акциям протеста, дестабилизации ситуации, частичному приостановлению работы предприятий, в результате чего будут заблокированы поступления средств в "бюджет "ЛНР".